«Челси» поборется с «Арсеналом» за Упамекано

«Челси» вступил в борьбу за защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано, сообщает The Athletic.

По информации источника, «синие» намерены выиграть у «Арсенала» борьбу за 21-летнего француза. Ранее сообщалось, что «канониры» — главные претенденты на игрока.

В сезоне-2019/20 Упамекано провел за «Лейпциг» 35 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.