«Челси» победил «Уотфорд». Лондонцы выиграли пятый матч подряд

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Челси». Гости победили со счетом 2:1. Голами в составе лондонцев отметились Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

«Челси» выиграли пятый матч подряд и, набрав 23 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Уотфорд» — «Челси» — 1:2 (0:1)

Голы: Абрахам, 5 (0:1). Пулишич, 55 (0:2). Деулофеу, 80 — с пенальти (1:2).

«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико Фемения, 75), Каткарт (Мариаппа, 20), Кабаселе, Доусон, Масина, Перейра, Чалоба (Хьюз, 67), Дукуре, Деулофеу, Грэй.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Томори, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Джеймс, 90+5), Пулишич (Хадсон-Одои, 83), Абрахам (Батшуайи, 87).

Предупреждения: Кабаселе, 46. Янмат, 70. Доусон, 82. Мариаппа, 88. Маунт, 90+6.

Судья: Тэйлор (Англия).

2 ноября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

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