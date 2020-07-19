«Челси» победил «МЮ» и сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка Англии

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии — 3:1. Лондонцы повели в счете в конце первого тайма. В самом начале второго «Челси» забил второй мяч, а на 74-й минуте сделал счет 3:0. «МЮ» смог отыграть один гол в конце встречи.

В финале Кубка состоится лондонское дерби — «Челси» встретится с «Арсеналом», который ранее победил «Манчестер Сити» (2:0).

Финал Кубка Англии состоится 1 августа на «Уэмбли».

Кубок Англии

1/2 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:3 (0:1)

Голы: Жиру, 45+11 (0:1). Маунт, 46 (0:2). Магуайр, 74 — в свои ворота (0:3). Бруну Фернандеш, 85 — с пенальти (1:3).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Байи (Марсьяль, 45+2), Линделеф, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Уильямс, Матич, Фред (Погба, 55), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Игало, 79), Д.Джеймс (Гринвуд, 56).

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Р.Джеймс, Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Жоржинью, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан (Абрахам, 80), Жиру (Хадсон-Одои, 80).

Предупреждение: Погба, 71.

Судья: Дин.

19 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли».