«Челси» победил «МЮ» и сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка Англии
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии — 3:1. Лондонцы повели в счете в конце первого тайма. В самом начале второго «Челси» забил второй мяч, а на 74-й минуте сделал счет 3:0. «МЮ» смог отыграть один гол в конце встречи.
В финале Кубка состоится лондонское дерби — «Челси» встретится с «Арсеналом», который ранее победил «Манчестер Сити» (2:0).
Финал Кубка Англии состоится 1 августа на «Уэмбли».
Кубок Англии
1/2 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:3 (0:1)
Голы: Жиру, 45+11 (0:1). Маунт, 46 (0:2). Магуайр, 74 — в свои ворота (0:3). Бруну Фернандеш, 85 — с пенальти (1:3).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Байи (Марсьяль, 45+2), Линделеф, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Уильямс, Матич, Фред (Погба, 55), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Игало, 79), Д.Джеймс (Гринвуд, 56).
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Р.Джеймс, Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Жоржинью, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан (Абрахам, 80), Жиру (Хадсон-Одои, 80).
Предупреждение: Погба, 71.
Судья: Дин.
19 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли».