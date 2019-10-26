«Челси» победил «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

«Челси» в матче 10-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Бернли» со счетом 4:2. Хет-трик оформил Кристиан Пулишич.

Два гола «синие» пропустили в самой концовке встречи — забили Джей Родригес (86-я минута) и Дуайт Макнил (89-я).

«Челси» идет на четвертом месте в таблице. «Бернли» — 11-й.

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10-й тур

«Бернли» — «Челси» — 2:4 (0:2)

Голы: Пулишич, 21 (0:1). Пулишич, 45 (0:2). Пулишич, 56 (0:3). Виллиан, 58 (0:4). Родригес, 86 (1:4). Макнейл, 89 (2:4).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Брэйди, 84), Родригес, Барнс (Выдра, 63), Макнейл.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 63), Зума, Томори, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 72), Пулишич, Абрахам (Жиру, 70).

Предупреждения: Виллиан, 53. Хендрик, 65. Питерс, 67. Хадсон-Одои, 77. Брэйди, 90+2.

Судья: Оливер (Англия).

26 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».