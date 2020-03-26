«Челси» планирует заработать 30 миллионов фунтов на продаже Эмерсона и Мозеса

«Челси» рассчитывает продать защитника Эмерсона и полузащитника Виктора Мозеса, выступающего за «Интер» на правах аренды, сообщает Goal.com.

По информации источника, в лондонском клубе рассчитывают заработать 30 миллионов фунтов на продаже этих футболистов. Сообщается, что «Челси» намерен инвестировать эту сумму в покупку нового левого защитника. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «синих» к Бену Чилуэллу («Лестер»), Николасу Тальяфико («Аякс») и Алексу Теллесу («Порту»).

Виктор Мозес провел 7 матчей за «Интер» в сезоне-2019/20, на его счету игрока 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего нигерийца в 7,65 миллиона фунтов.

25-летний Эмерсон отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Челси» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 27 миллионов фунтов.