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«Челси» планирует заменить Кепу вратарем «Бернли»

19:20
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По информации Evening Standard, следующим летом «Челси» собирается приобрести голкипера «Бернли» Ника Поупа.

Ключевые ошибки основного вратаря «синих» Кепы Аррисабалаги в последних матчах заставили руководство «синих» задуматься о расставании с испанским игроком.

Поуп, официально дебютировавший за сборную Англии в игре против Косово в ноябре 2019 года, считается одной из трансферных целей «Челси» на следующее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 на счету Аррисабалаги 31 матч за «Челси» (6 — на «ноль) и 43 пропущенных мяча. Поуп провел за «Бернли» 23 матча (7 — на «ноль»), в которых пропустил 38 голов.

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