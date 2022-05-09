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«Челси» планирует продать голкипера Кепу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» планирует продать голкипера Кепу Аррисабалагу грядущим летом, сообщает ESPN.

На «Стэмфорд Бридж» Аррисабалага получает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту, что, по мнению руководства, чересчур много для резервного голкипера.

В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл 15 матчей во всех турнирах, из которых 8 отстоял на ноль.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него «Атлетику» из Бильбао 72 миллиона фунтов стерлингов.

Кепа Аррисабалага
ФК Челси
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2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
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Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
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Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
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Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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