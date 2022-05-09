«Челси» планирует продать голкипера Кепу

«Челси» планирует продать голкипера Кепу Аррисабалагу грядущим летом, сообщает ESPN.

На «Стэмфорд Бридж» Аррисабалага получает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту, что, по мнению руководства, чересчур много для резервного голкипера.

В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл 15 матчей во всех турнирах, из которых 8 отстоял на ноль.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него «Атлетику» из Бильбао 72 миллиона фунтов стерлингов.