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«Челси» отпустил Виллиана в Бразилию

02:22

«Челси» разрешил нападающему Виллиану вернуться в Бразилию, получив разрешение от клуба, сообщает Goal. «Синие» пока на карантие. Возобновлене тренировок планируется 6 апреля. Ранее на родину вернулась жена Виллиана и две его дочери.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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