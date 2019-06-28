"Челси" отклонил предложение "Баварии" по трансферу Хадсон-Одои

"Бавария" предприняла очередную попытку приобрести нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои​.

По информации Bild, мюнхенский клуб предложил за 18-летнего англичанина 22 миллиона фунтов стерлингов, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои ведет переговоры с "пенсионерами" о продлении контракта. В настоящее время он восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия, которую он получил в апреле в матче с "Бернли" (2:2).

В сезоне 2018/19 на счету нападающего 29 матчей за "Челси" во всех турнирах, 6 забитых мячей и 7 результативных передач.

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