«Челси» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по покупке Кепы
«Челси» отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии по трансферу голкипера Кепы Аррисабалаге, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
По данным источника, лондонцев не устроили условия покупки, которые предложил «Аль-Иттихад».
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Реал» на постоянной основе, если команду решит покинуть вратарь Андрей Лунин.
«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз отыграл на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кепы в 12 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
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|17.08
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Эвертон – Брайтон
|- : -
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|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Лестер – Тоттенхэм
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