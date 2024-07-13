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«Челси» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по покупке Кепы

Виктория Кравченко
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«Челси» отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии по трансферу голкипера Кепы Аррисабалаге, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, лондонцев не устроили условия покупки, которые предложил «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Реал» на постоянной основе, если команду решит покинуть вратарь Андрей Лунин.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кепы в 12 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Кепа Аррисабалага
ФК Аль-Иттихад
ФК Реал
ФК Челси
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