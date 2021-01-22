«Челси» отказался от кандидатуры Аллегри на пост главного тренера

Руководство «Челси» занимается поиском возможной замены главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. Клуб рассматривал кандидатуру Массимилиано Аллегри, однако позже отказался от его кандидатуры, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, главным претендентом остался экс-тренер «ПСЖ» Томас Тухель и немецкий специалист Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что «Челси» не спешит увольнять Лэмпарда и хочет дать шанс тренеру на исправление ситуации.

После 19 туров АПЛ «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.