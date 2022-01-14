«Челси» отказал «Ювентусу» в аренде Лофтуса-Чика

«Челси» ответил отказом на запрос «Ювентуса» по поводу аренды до конца сезона нападающего Рубена Лофтуса-Чика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Если «Ювентус» хочет приобрести полузащитника в январе, то должен предложить полноценный трансфер.

Финансовое положение Ювентуса оставляет желать лучшего, и чтобы приобрести какого-то футболиста, он сначала должен кого-то продать.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел в АПЛ 12 матчей, сделав 2 результативные передачи.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний англичанин провел в лондонском «Фулхэме» на правах аренды, который по итогу вылетел в чемпионшип.