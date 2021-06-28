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«Челси» отдаст полузащитника Гилмора в аренду «Норвичу»

23:32
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Полузащитник Билли Гилмор должен покинуть «Челси» в ближайшее время. Этот сезон он проведет на правах аренды в «Норвчие», сообщает Sky Sports.

Ожидается, что на этой неделе футболист пройдет медицинское обследование перед переходом. Ранее на 20-летнего Гилмора также претендовал «Вулверхэмптон».

В минувшем сезоне шотландец провел только 5 матчей в АПЛ.

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