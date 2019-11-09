«Челси» одержал шестую победу подряд в АПЛ, обыграв «Кристал Пэлас»

«Челси» дома оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии. В составе команды Фрэнка Лэмпарда отличились форварды Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Для «Челси» эта победа стала шестой кряду в АПЛ.

«Кристал Пэлас» с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» — 26 баллов и вторая строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига.12-й тур

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (0:0)

Голы: Абрахам, 52 (1:0). Пулишич, 79 (2:0).

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт (Гилмор, 87), Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Абрахам (Батшуайи, 73).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 44), Макартур (Шлупп, 70), Куяте (Маккарти, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.

Предупреждения: Виллиан, 17. Заа, 21. Эмерсон, 31. Ковачич, 33. Маккарти, 90+3.

Судья: Дин (Англия).

9 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж»

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