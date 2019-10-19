«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом»

«Челси» дома обыграл «Ньюкасл» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии. Единственный гол на 73-й минуте встречи забил защитник Маркос Алонсо. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси» с 17 баллами поднимается на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 18-я строчка и 8 очков.

Для команды Фрэнка Лэмпарда эта победа стала третьей кряду.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Алонсо, 73.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Томори, Баркли (Ковачич, 43), Жоржинью, Маунт (Пулишич, 64), Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои (Джеймс, 90+2).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Виллемс, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Альмирон (Кэрролл, 70), Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Сен-Максимен (Гэйл, 85), Жоэлинтон (Атсу, 83).

Предупреждения: Алонсо, 23. Кларк, 43. Томори, 45+1.

Судья: Марринер (Англия).

19 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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