«Челси» обыграл «Халл Сити» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» в гостях обыграл «Халл Сити» со счетом 2:1. Ранее в 1/8 финала турнира вышли «Шеффилд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Норвич», «Лестер», «Вест Бромвич», «Портсмут».

Кубок Англии

1/16 финала

«Халл Сити» — «Челси» — 1:2 (0:1)

Голы: Батшуайи, 6 (0:1). Томори, 64 (0:2). Грощицки, 78 (1:2).

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Томори, Баркли, Ковачич, Маунт (Гилмор, 68), Педро (Лемпти, 90+2), Батшуайи, Хадсон-Одои (Виллиан, 68).

Предупреждения: Ковачич, 46. Зума, 90.

Судья: Поусон (Англия).

25 января. Халл. Стадион «Кей Си».