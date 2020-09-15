«Челси» обыграл «Брайтон», Вернер и Хаверц дебютировали в составе лондонцев

«Челси» в матче первого тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 3:1.

На голы Жоржинью, Риса Джеймса и Курта Зумы хозяева ответили точным ударом Леандро Троссара.

В следующем туре «Челси» 20 сентября встретится с «Ливерпулем», «Брайтон» в этот же день сыграет с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Челси» — 1:3 (0:1)

Голы: Жоржинью, 23 — с пенальти (0:1). Троссар, 54 (1:1). Джеймс, 56 (1:2). Зума, 66 (1:3).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Уэбстер, Уайт (Гросс, 79), Лемпти, Лаллана (Конноли, 45), Марч, Биссума, Альсате (Джаханбахш, 79), Мопей, Троссар.

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью (Аспиликуэта, 85), Лофтус-Чик (Баркли, 61), Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 80), Маунт, Вернер.

Предупреждение: Лемпти, 81.

Судья: Поусон (Англия).

14 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».