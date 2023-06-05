«Челси» объявил о трансфере 16-летнего эквадорца Паеса

Полузащитник эквадорского «Индепендендьенте» Кендри Паес подписал контракт с «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Паес присоединится к «Челси» в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне 16-летний полузащитник провел 6 матчей за основную команду «Индепендьенте», отметившись одним голом. Кроме того, он забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи в 4 матчах за сборную Эквадора на юниорском чемпионате мира до 20 лет.