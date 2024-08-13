«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером

«Челси» объявил о продлении контракта полузащитником Коулом Палмером, сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан до лета 2033 года.

«Я рад подписать новое соглашение Я многого достиг в первом сезоне и, надеюсь, смогу продолжить добиваться успехов в этом клубе, как на личном уровне, так и с точки зрения завоевания трофеев с «Челси», — цитирует Палмера пресс-служба команды.

В прошедшем сезоне 22-летний Палмер забил 27 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Его трансферная стоимость — 80 миллионов евро.

В «Челси» футболист перешел летом 2023 года из «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.