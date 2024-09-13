«Челси» объявил о продлении контракта с Николасом Джексоном до 2033 года

«Челси» объявил о продлении контракта с центральным нападающим команды Николасом Джексоном до лета 2033 года.

Сенегальский нападающий присоединился к лондонской команде минувшим летом из «Вильярреала» за 37 миллионов евро. В сезоне-2024/25 Джексон провел четыре матча за «аристократов», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.