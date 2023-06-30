«Челси» объявил о подписании контракта с форвардом Джексоном

Нападающий Николас Джексон перешел в «Челси», сообщает пресс-служба лондонской команды.

Контракт сенегальца с лондонским клубом рассчитан до 2031 года. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Вильярреалу» около 37 миллионов евро, что на 2 миллиона превышает сумму отступных в контракте игрока.

В сезоне-2022/23 22-летний Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал».