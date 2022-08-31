«Челси» объявил о переходе защитника Фофана из «Лестера»

«Челси» объявил о переходе защитника Уэсли Фофана из «Лестера».

Контракт 21-летнего игрока с лондоским клубом рассчитан на 7 лет.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 очков в пяти матчах. «Лестер» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).