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Сегодня, 15:38

«Челси» объявил о переходе защитника Фофана из «Лестера»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Уэсли Фофана.
Фото ФК «Челси»

«Челси» объявил о переходе защитника Уэсли Фофана из «Лестера».

Контракт 21-летнего игрока с лондоским клубом рассчитан на 7 лет.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 очков в пяти матчах. «Лестер» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).

Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
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 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
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 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
6
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
7
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
8
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
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 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
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Лестер – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 4 0 0
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