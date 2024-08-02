«Челси» объявил о переходе Сантоса в «Страсбург» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос ушел в аренду в «Страсбур», сообщает официальный сайт лондонцев.

Вторую половину сезона-2023/24 20-летний футболист провел во французском клубе, сыграв 11 матчей и забив 1 гол.

Сантос перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно 2023 года из «Васко да Гама» за 12,5 миллиона евро. Контракт с лондонцами рассчитан до лета 2030 года.