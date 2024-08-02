«Челси» объявил о переходе Сантоса в «Страсбург» на правах аренды
Полузащитник «Челси» Андрей Сантос ушел в аренду в «Страсбур», сообщает официальный сайт лондонцев.
Вторую половину сезона-2023/24 20-летний футболист провел во французском клубе, сыграв 11 матчей и забив 1 гол.
Сантос перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно 2023 года из «Васко да Гама» за 12,5 миллиона евро. Контракт с лондонцами рассчитан до лета 2030 года.
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|0
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|0
|0-0
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15
|Эвертон
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|0
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16
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17
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
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Ипсвич – Ливерпуль
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Арсенал – Вулверхэмптон
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Эвертон – Брайтон
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|17.08
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
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Нот. Форест – Борнмут
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