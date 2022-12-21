«Челси» объявил о назначении немца на пост технического директора

«Челси» сообщил о назначении Кристофера Вивелла на пост технического директора клуба, сообщается на официальном сайте команды.

Ранее 36-летний Вивелл занимал аналогичную должность в «Лейпциге». До этого он провел пять лет в «Зальцбурге» в качестве главы отдела скаутинга и найма персонала, а до этого был скаутом первой команды в «Хоффенхайме».

36-летний специалист уже получил рабочую визу и вскоре приступит к исполнению своих обязанностей.