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«Челси» обсудит с Тиагу Силвой продление контракта

16:43
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«Челси» обсудит с защитником Тиагу Силвой и его агентом продление контракта, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры состоятся в ближайшие недели. «Синие» предложат 36-летнему бразильцу новое соглашение на 1 год.

Руководство «Челси» довольно выступлениями защитника, так же, как и новый главный тренер команды Томас Тухель. Все стороны настроены на продолжение сотрудничества.

В текущем сезоне Тиагу Силва сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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