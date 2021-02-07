«Челси» обсудит с Тиагу Силвой продление контракта
16:43
«Челси» обсудит с защитником Тиагу Силвой и его агентом продление контракта, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры состоятся в ближайшие недели. «Синие» предложат 36-летнему бразильцу новое соглашение на 1 год.
Руководство «Челси» довольно выступлениями защитника, так же, как и новый главный тренер команды Томас Тухель. Все стороны настроены на продолжение сотрудничества.
В текущем сезоне Тиагу Силва сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.
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