"Челси" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Синие" обыграли в матче 37-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" со счетом 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице, обойдя на очко "Тоттенхэм", проигравший накануне "Борнмуту" (0:1).

Обеспечить "Челси" участие в Лиге чемпионов уже сейчас позволила ничья "Арсенала" с "Брайтоном" (1:1) – "канониры" лишились теоретических шансов обойти "Челси".

Отметим, что "Челси" и "Арсенал" продолжают играть в Лиге Европы. В первом полуфинальном матче "Арсенал" обыграл "Валенсию" (3:1), а "Челси" сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1).