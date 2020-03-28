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«Челси» обещал вернуться к строительству нового стадиона при улучшении экономических условий

19:10
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«Челси» на своем официальном сайте объявил о том, что вернется к строительству нового стадиона после улучшения экономических условий.

— Футбольный клуб «Челси» сообщает, что разрешение на строительство нового стадиона, которое мы получили, истекает 31 марта 2020 года, — говорится в заявлении. — Мы благодарны всем нашим болельщикам и заинтересованным сторонам за их терпение и понимание в этом вопросе. Мы продолжим рассматривать варианты строительства нового стадиона, в случае улучшения экокномической ситуации.

Ранее матчи АПЛ были приостановлены, как минимум, до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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