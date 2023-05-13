«Челси» сыграл вничью с «Ноттингемом» в АПЛ

«Челси» дома сыграл вничью с «Ноттингемом» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 2:2.

За клуб из Лондона забил Рахим Стерлинг (51-я и 58-я минуты). В составе гостей голами отметился Тайво Авонийи (13-я и 62-я минуты).

«Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» находится на 16-й строчке (34).

В другом матче «Астон Вилла» дома обыграла «Тоттенхэм» — 1:2.

За клуб из Бирмингема забили Джейкоб Рэмси и Дуглас Луис. В составе лондонской команды голом с пенальти отметился Гарри Кейн.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.