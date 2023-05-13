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«Челси» сыграл вничью с «Ноттингемом» в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» — «Ноттингем Форест» — 2:2.
Фото Reuters

«Челси» дома сыграл вничью с «Ноттингемом» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 2:2.

За клуб из Лондона забил Рахим Стерлинг (51-я и 58-я минуты). В составе гостей голами отметился Тайво Авонийи (13-я и 62-я минуты).

«Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» находится на 16-й строчке (34).

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
13 мая, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Ноттингем Форест

В другом матче «Астон Вилла» дома обыграла «Тоттенхэм» — 1:2.

За клуб из Бирмингема забили Джейкоб Рэмси и Дуглас Луис. В составе лондонской команды голом с пенальти отметился Гарри Кейн.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
13 мая, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Тоттенхэм Хотспур
ФК Астон Вилла
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
1
0
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Майкл Олисе установил рекорд «Кристал Пэлас» по голевым передачам за сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 2 : 2
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 2 : 1
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 2 : 2
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 2 : 0
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 2 : 0
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 0 : 2
14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
14.05 18:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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