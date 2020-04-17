«Челси» не продаст Н'голо Канте, несмотря на интерес ряда топ-клубов Европы

«Челси» не намерен продавать полузащитника Н'голо Канте в летнее трансферное окно, сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, 29-летним футболистом интересуются «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус», однако лондонский клуб не хочет продавать француза куда-либо.

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года за 35,8 миллиона евро. В сезоне-2019/20 полузащитник провел за лондонскую команду 22 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 80 миллионов евро.