«Челси» не планирует выкупать Сауля у «Атлетико»

«Челси» не собирается выкупать права на полузащитника Сауля Ньигеса у «Атлетико». Лондонский клуб арендовал испанца до конца нынешнего сезона, сообщает Daily Star.

Контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Сауль не смог закрепиться в стартовом составе «Челси». Он провел за английский клуб в общей сложности 10 матчей.