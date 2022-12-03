«Челси» не планирует возвращать Лукаку из «Интера». Миланский клуб готов продлить аренду форварда

«Челси» не планирует возвращать форварда Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Интер», сообщает Football Italia.

«Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды 29-летнего бельгийца. Лондонцы хотели бы оформить полноценный трансфер, но из-за низкого спроса сделать это будет очень сложно.

В этом сезоне Лукаку забил один гол за «Интер», после чего получил травму.

Миланцы арендовали форварда этим летом до конца текущего сезона.

После вылета сборной Бельгии еще на стадии группового этапа ЧМ-2022 Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск. Уже в ближайшие дни форвард приедет в расположение «Интера» и начнет тренироваться.