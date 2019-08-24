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«Челси» не планирует продавать игроков

04:06
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что доволен нынешним составом. По его словам, он не готов расставаться с игроками этим летом.

— Продажа игроков? На данный момент ясности нет, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я доволен составом. На данном этапе — нет. Нам нужны игроки, мы не можем приобретать игроков, так что нам нужно дорожить составом, и я очень доволен тем, как все сейчас обстоит.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/08/23/frank-lampard-talks-fernando-torres--norwich-and-chelsea-striker

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