«Челси» не планирует продавать игроков

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что доволен нынешним составом. По его словам, он не готов расставаться с игроками этим летом.

— Продажа игроков? На данный момент ясности нет, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я доволен составом. На данном этапе — нет. Нам нужны игроки, мы не можем приобретать игроков, так что нам нужно дорожить составом, и я очень доволен тем, как все сейчас обстоит.

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