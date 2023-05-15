«Челси» не будет выкупать Закарию у «Ювентуса»

«Челси» не будет пользоваться опцией выкупа арендованного у «Ювентуса» полузащитника Дениса Закарии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, лондонцы не хотят подписывать 26-летнего швейцарца за 28 миллионов евро — сумму, прописанную в контракте. Футболист вернется в туринский клуб по окончании сезона-2022/23.

«Челси» арендовал Закарию в сентябре 2022 года, на его счету 1 гол в 11 матчах за лондонцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.