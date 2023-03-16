«Челси» не будет выкупать Закарию у «Ювентуса»

«Челси» не планирует выкупать полузащитника Дениса Закарию, который выступает за клуб на правах аренды из «Ювентуса», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Лондонцы арендовали 26-летнего швейцарца у «Ювентуса» в сентябре прошлого года. С того момента полузащитник сыграл в шести матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Срок его арендного соглашения истекает в конце сезона.

До этого Закария выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Янг Бойз» и «Серветт». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.