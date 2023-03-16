«Челси» не будет выкупать Закарию у «Ювентуса»
«Челси» не планирует выкупать полузащитника Дениса Закарию, который выступает за клуб на правах аренды из «Ювентуса», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Лондонцы арендовали 26-летнего швейцарца у «Ювентуса» в сентябре прошлого года. С того момента полузащитник сыграл в шести матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Срок его арендного соглашения истекает в конце сезона.
До этого Закария выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Янг Бойз» и «Серветт». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ньюкасл
|25
|11
|11
|3
|37-18
|44
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
9
|Брентфорд
|26
|10
|11
|5
|42-33
|41
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32-39
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|27
|6
|9
|12
|21-34
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|27
|6
|4
|17
|20-43
|22
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|- : -
|18.03
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|- : -
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|- : -
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|19.03
|17:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.03
|19:30
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|25
|1
|7
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|25
|1
|4