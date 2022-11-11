«Челси» не будет продлевать контракт с полузащитником Канте

«Челси» принял решение не продлевать контракт с полузащитником Н'Голо Канте, сообщает Europa 1 Sport.

Владелец «синих» Тодд Боэли не видит в 31-летнем хавбеке ключевого футболиста своей команды, но при этом француз является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси».

Действующий контракт связывает Канте с «Челси» до конца сезона 2022/2023.

Ранее стало известно, что Канте пропустит несколько месяцев из-за травмы подколенного сухожилия. Из-за этого он не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре.