«Челси» не будет покупать Френки де Йонга
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может остаться в испанском клубе, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.
По данным источника, «Челси» не планирует покупать футболиста, переговоры проводиться не будут. Сообщалось, что «синие» заплатят за трансфер игрока 33 миллиона фунтов стерлингов. Этой зимой лондонский клуб хочет приобрести крайнего защитника.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Челси
|22
|12
|7
|3
|45-17
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|20
|9
|5
|6
|32-29
|32
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
15
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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