«Челси» не будет покупать Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может остаться в испанском клубе, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, «Челси» не планирует покупать футболиста, переговоры проводиться не будут. Сообщалось, что «синие» заплатят за трансфер игрока 33 миллиона фунтов стерлингов. Этой зимой лондонский клуб хочет приобрести крайнего защитника.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.