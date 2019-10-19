«Челси» не будет отдавать Пулишича в аренду

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, что клуб не будет отдавать в аренду полузащитника Кристиана Пулишича, приобретенного у дортмундской «Боруссии». 21-летний хавбек сыграл в нынешнем сезоне только в двух матчах все 90 минут.

— Давайте не делать поспешных выводов, ему всего 21 год, — цитирует Goal Лэмпарда. — У нас большая конкуренция в команде, поэтому люди с пониманием относятся к моему выбору состава. Кристиан молод, и ему нужно усердно работать, продолжать расти. У меня с ним нет проблем. Это молодой парень, который прибыл к нам и адаптируется. К нему приковано большое внимание, требования высокие. Но он справится.