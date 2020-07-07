«Челси» назначил цену за Жоржиньо

Итальянский полузащитник Жоржиньо может покинуть «Челси», сообщает Daily Express. Лондонский клуб, назначил цену, за которую готов отпустить игрока.

«Аристократы» хотят получить не менее 57 млн фунтов, которые они отдали за полузащитника в 2018 году. 28-летний Жоржиньо теряет место в основе, проигрывая конкуренцию Н'Голо Канте и Билли Гилмору. Лондонцы, в свою очередь, с помощью продажи желают окупить приобретения Хакима Зиеша и Тимо Вернера.

Жоржиньо может перейти в «Ювентус», где его хочет видеть Маурицио Сарри. Прежде они работали вместе: в «Наполи» с 2015 по 2018 год и в «Челси» с 2018 по 2019.