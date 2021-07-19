«Челси» намерен продлить контракт с Жоржиньо до 2025 года
19 июля 2021, 23:45
«Челси» намерен продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Лондонский клуб предлагает чемпиону Европы в составе сборной Италии новое соглашение до 2025 года, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
Текущий контракт с итальянским полузащитником истекает летом 2023 года.
29-летний Жоржиньо в минувшем сезоне провел в АПЛ 28 матчей, в которых забил 7 мячей. В 2021 году хавбек выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».
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