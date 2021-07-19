Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» намерен продлить контракт с Жоржиньо до 2025 года

19 июля 2021, 23:45
Жоржиньо. Фото Instagram
Жоржиньо. Фото Instagram
Теги:

«Челси» намерен продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Лондонский клуб предлагает чемпиону Европы в составе сборной Италии новое соглашение до 2025 года, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Текущий контракт с итальянским полузащитником истекает летом 2023 года.

29-летний Жоржиньо в минувшем сезоне провел в АПЛ 28 матчей, в которых забил 7 мячей. В 2021 году хавбек выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Это было шоу». Бой Хасбика и Абдурозика не состоится
Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА дисквалифицировала трех игроков
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Дубль Погребняка принес «Форте» победу над «Дружбой»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд