«Челси» намерен продлить контракт с Жоржиньо до 2025 года

«Челси» намерен продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Лондонский клуб предлагает чемпиону Европы в составе сборной Италии новое соглашение до 2025 года, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Текущий контракт с итальянским полузащитником истекает летом 2023 года.

29-летний Жоржиньо в минувшем сезоне провел в АПЛ 28 матчей, в которых забил 7 мячей. В 2021 году хавбек выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».