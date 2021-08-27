«Челси» намерен продлить контракт с Кристенсеном
23:22
«Челси» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Андреасом Кристенсеном. Клуб намерен подписать с 25-летним датчанином новое соглашение на четыре года, сообщает Goal.com.
Причем в последнее время стороны достигли серьезного прогресса в переговорах. Нынешнее соглашение игрока истекает летом 2022 года.
В этом сезоне Кристнесен принял участие в 3 матчах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА.
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