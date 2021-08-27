«Челси» намерен продлить контракт с Кристенсеном

«Челси» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Андреасом Кристенсеном. Клуб намерен подписать с 25-летним датчанином новое соглашение на четыре года, сообщает Goal.com.

Причем в последнее время стороны достигли серьезного прогресса в переговорах. Нынешнее соглашение игрока истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Кристнесен принял участие в 3 матчах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА.