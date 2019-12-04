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«Челси» намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд

17:06
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«Челси» рассчитывает подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Goal.com.

По данным источника, «Челси» готов ради него установить новый трансферный рекорд. Самой дорогой покупкой «синих» в истории был вратарь Кепа Аррисабалага — 72 миллиона фунтов. На полузащитника также претендует «Манчестер Юнайтед», но в лондонском клубе уверены, что выиграют борьбу за игрока. Рассматривается вариант с переходом как в январе, так и ближайшим летом.

19-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 19 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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