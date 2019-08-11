"Челси" намерен приобрести Чилвелла из "Лестера" будущим летом за 70 миллионов фунтов стерлингов

Защитник "Лестера" Бен Чилвелл может продолжить карьеру в "Челси", сообщает The Sun. В его услугах лично заинтересован главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард. Переход будет возможен не раньше следующего лета, когда истечет срок трансферного бана "синих".

Ранее в игроке проявлял заинтересованность "Манчестер Сити", который видел в Чилвелле замену Бенжамену Менди. Также сообщается, что "Лестер" отклонил предложение мадридского "Атлетико". Трансфер 22-летнего игрока оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Transfermarkt оценивает Чилвелла в 25 миллионов евро. Его контракт с "Лестером" рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Чилвелл провел 36 матче за "Лестер" и отметился 4 голевыми передачами.

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