«Челси» намерен подписать защитника «Ноттингем Форест» Мурильо

«Челси» заинтересован в подписании контракта с защитником «Ноттингем Форест» Мурильо, сообщает Daily Express.

По данным источника, за переход 23-летнего бразильца выступает главный тренер лондонцев Энцо Мареска, который намерен укрепить линию обороны.

В сезоне-2025/26 Мурильо в 5 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.