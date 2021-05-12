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«Челси» намерен подписать новый контракт с Тухелем

03:54
Томас Тухель. Фото Instagram
Томас Тухель. Фото Instagram
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«Челси» в ближайшее время предложит главному тренеру команды Томасу Тухелю новый контракт, сообщает Daily Mail. Руководство клуба довольно работой специалиста, поэтому предложит ему новый двухлетний контракт с опцией продления на один сезон.

Напомним, Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав контракт на 18 месяцев. Сейчас команда занимает 4-е место в АПЛ и вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».

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