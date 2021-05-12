«Челси» намерен подписать новый контракт с Тухелем
03:54
«Челси» в ближайшее время предложит главному тренеру команды Томасу Тухелю новый контракт, сообщает Daily Mail. Руководство клуба довольно работой специалиста, поэтому предложит ему новый двухлетний контракт с опцией продления на один сезон.
Напомним, Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав контракт на 18 месяцев. Сейчас команда занимает 4-е место в АПЛ и вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю