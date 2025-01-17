«Челси» намерен купить форварда «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана
Центральный нападающий «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Челси», сообщает Metaratings.kz
По информации источника, лондонцы окончательно договорились с «Кайратом» о переходе 16-летнего игрока. Ожидается, что трансфер состоится на следующей неделе. Детали сделки пока неизвестны.
С декабре 2024 года Сатпаев проходил в «Челси» просмотр.
Источник: Metaratings.kz
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
10
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
11
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
12
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
13
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5
Новости