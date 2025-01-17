«Челси» намерен купить форварда «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана

Центральный нападающий «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Челси», сообщает Metaratings.kz

По информации источника, лондонцы окончательно договорились с «Кайратом» о переходе 16-летнего игрока. Ожидается, что трансфер состоится на следующей неделе. Детали сделки пока неизвестны.

С декабре 2024 года Сатпаев проходил в «Челси» просмотр.