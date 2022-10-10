«Челси» намерен до конца недели подписать экс-главу скаутов «Лейпцига»

Бывший глава скаутского отдела «Лейпцига» Кристофер Вивелл близок к продолжению карьеры в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы намерены договориться с 35-летним немцем до конца недели. Сообщается, что Вивелл станет техническим директором «Челси».

7 октября Вивелл покинул «Лейпциг» из-за разногласий с руководством клуба.