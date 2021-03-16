«Челси» надеется продлить контракт с Рюдигером до старта Евро

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продлить контракт с клубом, сообщает Mail.

По сведениям источника, руководство клуба хочет продлить соглашение с 28-летним немцем до старта чемпионата Европы-2020. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Рюдигер провел 20 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями.