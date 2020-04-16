«Челси» начнет доставлять еду пострадавшим от коронавируса

«Челси» на этой неделе начнет поставлять 78 000 обедов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) и благотворительным организациям, которые поддерживают пожилых людей и уязвимые группы, сообщает официальный Twitter клуба.

Клуб будет поставлять по 13 тысяч обедов шесть недель.

Ранее лондонцы организовали на «Стэмфорд Бридж» гостиницу для сотрудников HNS.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 101 359 человек. Зафиксирован 136 061 летальный исход от инфекции, вылечились 523 935 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 644 806 человека. Далее идут — Испания (182 816), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (134 753).

В Великобритании заразилось 98 476 человек, 12 868 погибло.