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«Челси» начал переговоры с Томори и Абрахамом по новым контрактам

19:37
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«Челси» начал переговоры с защитником Фикайо Томори и форвардом Тэмми Абрахамом по новым соглашениям, сообщает Sky Sports. Лондонцы предложили игрокам пятилетние контракты.

21-летний защитник в текущем сезоне провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2021 года.

22-летний форвард в 10 матчах забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Оба игрока были вызваны в сборную Англии.

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