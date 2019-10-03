«Челси» начал переговоры с Томори и Абрахамом по новым контрактам

«Челси» начал переговоры с защитником Фикайо Томори и форвардом Тэмми Абрахамом по новым соглашениям, сообщает Sky Sports. Лондонцы предложили игрокам пятилетние контракты.

21-летний защитник в текущем сезоне провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2021 года.

22-летний форвард в 10 матчах забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Оба игрока были вызваны в сборную Англии.