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«Челси» начал переговоры с Облаком

11:31
Ян Облак. Фото AFP
Ян Облак. Фото AFP
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«Челси» намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонцы уже вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца. Сообщается, что над трансфером работает директор «Челси» Марина Грановская.

В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и пропустил 36 мячей, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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