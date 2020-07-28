«Челси» начал переговоры с Облаком

«Челси» намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонцы уже вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца. Сообщается, что над трансфером работает директор «Челси» Марина Грановская.

В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и пропустил 36 мячей, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.