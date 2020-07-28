«Челси» начал переговоры с Облаком
11:31
«Челси» намерен приобрести вратаря «Атлетико» Яна Облака, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, лондонцы уже вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца. Сообщается, что над трансфером работает директор «Челси» Марина Грановская.
В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и пропустил 36 мячей, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
#Chelsea could buy a new goalkeeper this summer. #Blues are not satisfied of #Kepa, who could leave and come-back in Spain. The first choice of #Lampard is Jan #Oblak. Talks opened with agent of #AtleticoMadrid's GK. The #transfer is not simple, but M.Granovskaia in action. #CFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 27, 2020
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